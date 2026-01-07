Ankara’da Su Alarmı, Saatlerce Sürecek! 100’ü Aşkın Mahalleye Verilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla uygulanan kontrollü su yönetimi kapsamında bugün bazı bölgelerde kısıtlamaya gidileceğini açıkladı.

Yapılan duyuruya göre Çankaya ve Sincan ilçelerinde saat 09.00 ile 21.00 arasında planlı basınç düşüşleri yaşanacak, bazı mahallelerde ise kısa süreli su kesintileri görülebilecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü, mevcut şartlar nedeniyle kontrollü su yönetimi uygulamasının sürdüğünü belirterek, vatandaşların gün içinde yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Uygulamanın çok sayıda mahalleyi etkilemesi bekleniyor.

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."

Kaynak: AA