Ankara'da Stratejik Zirve: Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun Türkiye'ye Geliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye’ye geliyor. 3 gün sürecek ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyacak olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 6-8 Mayıs tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

İLK KONSEY TOPLANTISI 7 MAYIS’TA

Ziyaretin en kritik ayağı, 7 Mayıs Perşembe günü Ankara’da gerçekleştirilecek. İki ülke liderinin başkanlığında, ilgili bakanların katılımıyla toplanacak olan Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ilk kez bir araya gelerek ikili ilişkilerin geleceğini şekillendirecek.

Toplantıda, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ticaret hacminden savunma sanayiine, enerjiden kültürel iş birliğine kadar geniş bir yelpazede stratejik hedefler masaya yatırılacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Ziyaret kapsamında sadece mevcut durum değerlendirilmekle kalmayacak, aynı zamanda ilişkilerin hukuki altyapısını (ahdi zeminini) güçlendirecek çok sayıda anlaşmaya imza atılacak.

Kaynak: AA

