Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna LPG boşaltan tankerde sızıntı meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında Ankara-Ayaş kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, sızıntıyı gidermek için çalışma başlattı.

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Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda LPG tankeri sızıntı yaptı. Günkent Sokak’taki istasyona yakıt boşaltan 34 KC 7702 plakalı tankerin boşaltım sisteminde meydana gelen sızıntı nedeniyle Ankara-Ayaş kara yolu güvenlik önlemleri kapsamında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü - Resim : 1

Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer, sızıntıyı kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü - Resim : 2

Kaynak: AA

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Ankara Akaryakıt Trafik
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Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı: Akaryakıt İstasyonunda Faciadan Dönüldü Ankara'da 'Sızıntı' Alarmı