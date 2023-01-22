Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ankara'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Başkentte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Ali K, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 86. Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 
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