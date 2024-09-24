Ankara’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda sırtından vurulan S.K., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyet güçleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Ankara’da Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Ece Caddesi üzerinde, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.K, sırtından vurularak yaralandı.

Yakınları tarafından Ankara Hastanesine kaldırılan S.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failinin yakalanması için çalışma başlatırken, S.K.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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