Ankara’da Şiddetli Rüzgar Can Aldı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’nın Ayaş ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hobi bahçesindeki bir konteyneri devirdi. Olay, İlhanköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi.

Şiddetli rüzgar sırasında sığınmak için konteynere giren Üçler K., rüzgarın etkisiyle konteynerin savrulup devrilmesi sonucu içeride sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Üçler K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA