Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Ölüler Var
Ankara'da bulunan sendika binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Birleşik Metal İş Anadolu Şubesi Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u öldürüp ardından intihar etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Birleşik Metal İş Anadolu Şubesi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın devamında Deniz Ilgan, Erdinç Koç'u silahla ateş ederek öldürdü. Ilgan ardından intihar ederek hayatına son verdi.
Yaşanan gelişmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Kaynak: Habertürk
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