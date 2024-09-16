Ankara'da Scooter Faciası! Hayatını Kaybetti

Ankara Hipodrom Caddesi'nde otomobilin çarptığı elektrikli scooterda bulunan Mutluhan A. hayatını kaybetti, Zafer S. ise ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Ankara'da Scooter Faciası! Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 07.00 sıralarında Hipodrom Caddesi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü önünde meydana geldi. Yenimahalle ilçe merkezi yönünde giden otomobil, aynı yönde giden elektrikli scootera arkadan çarptı.

Scooterda bulunan Mutluhan A. ve Zafer S., çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşe gittiği öğrenilen Mutluhan A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Zafer S. ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara'da Scooter Faciası! Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kaynak: DHA

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