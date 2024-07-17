Ankara'da Sağanak Kabusu!

Ankara'yı sağanak vurdu. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken trafikte aksamalar meydana geldi.

Ankara'da Sağanak Kabusu!

Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Sağanağın etkisiyle vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı.

Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağlarken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: AA

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