Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı

Ankara'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle alt geçitler, çok sayıda cadde ve sokak su altında kaldı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 1

Başkent’te öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 2

Çankaya başta olmak üzere Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yaşam durma noktasına geldi.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 3

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle birçok alt geçit ile cadde ve sokaklar suyla doldu.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 4

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da su birikintisinde kaldı.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 5

Ulus'taki Melike Hatun Camisi'nin önündeki otobüs durağında mahsur kalan bir kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 6

Ayrıca bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 7

Sağanak aralıklarla devam ederken, Ankara Valiliği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 8
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 9
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 10
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 11
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 12
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 13
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 14
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 15
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 16
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 17
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 18
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 19
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 20
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 21
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 22
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 23
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 24
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 25
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 26
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 27
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 28
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 29
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Ankara'da Sağanak Hayatı Felç Etti: Sokaklar Göle Döndü, Evleri Su Bastı - Resim: 30
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