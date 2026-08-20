Ankara'da Polis Müdahalesi, En Az 100 Madenci Gözaltında

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Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere polis müdahale etti.

100 MADENCİ GÖZALTINDA

Sendika, yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bağımsız Maden-İş, müdahale sırasında sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tek başına ayrı bir polis aracına bindirildiğini ve haber takibi yapan basın mensuplarının da polis tarafından darp edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi