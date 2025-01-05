Ankara'da Otobüs Şoförüne Silahlı Saldırı

Ankara'da Keçiören Sanatoryum Caddesi'nde dün saat 15:55’te 252 numaralı hatta sefere çıkan EGO sürücüsü ile bir yolcu arasında sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre aynı kişi saat 17:40 sıralarında Atapark Hareket Noktası'na gitti ve sürücü personele tabancayla 3 el ateş ederek silahlı saldırıda bulundu.

Duraktaki diğer personellerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde mermilerden bir tanesinin personelin bacağına geldiği tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından personel yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise yakalanarak gözaltına alınırken olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Zanlının saldırıda bulunduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

EGO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşım yapılarak, "EGO Genel Müdürlüğü olarak, çalışanlarımızın can güvenliğinin bizim için öncelikli olduğunu ve bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, adli makamlarla iş birliği içinde olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir. Saldırıda yaralanan personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA