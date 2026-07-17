Ankara'da 'Ağa' Çetesine Ağır Darbe

Ankara'da "Ağa" lakaplı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Ağa’ lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenledi. Soruşturmada, şüphelilerin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarında ise silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. İşlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12’si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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