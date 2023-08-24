Ankara'da okul servis ücretlerine zam!

Ankara'da okul servis ücretlerine yapılan zam oranı belli oldu. Yeni tarife için ortalama yüzde 70 oranında zam yapıldı.

Ücretler 3 kilometreye kadar yıllık 10 bin 400 lira, 3 kilometreden 6 kilometre kadar 11 bin 460 lira, 6 kilometreden 10 kilometreye kadar 13 bin 245 lira ve 10 kilometreden 15 kilometreye kadar 15 bin 410 lira olarak belirlendi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık 325 lira ek ücret alınacak.