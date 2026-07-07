Ankara'da NATO Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi kapsamında temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi.

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Ankara'da NATO Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temaslar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 yıl sonra Türkiye'de gerçekleşen NATO Ankara Zirvesi kapsamında temaslarında başladı.

KANADA BAŞBAKANINI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Ankara'da NATO Trafiği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Temaslar - Resim : 1

İKİNCİ GÖRÜŞME FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI İLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney'le yaptığı görüşmenin ardından NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan NATO Kanada Finlandiya
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