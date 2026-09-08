Ankara’da Kritik Zirve: Bakan Fidan, ABD'li Temsilciler ve Özel Temsilciyle Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Daniel Issa ile bir araya geldi. Görüşmede sınır ötesindeki terörle mücadele ve bölgesel güvenlik hatları ele alındı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar yürütmek üzere başkente gelen üst düzey ABD heyetini kabul etti.
Görüşmeye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda kritik bir görev olan Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi'nin önemli aktörlerinden Daniel Issa katılım sağladı.
Bakanlık kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, basına kapalı gerçekleştirilen stratejik zirvenin ana gündem maddesini sınır ötesindeki son gelişmeler oluşturdu.
Kaynak: AA
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