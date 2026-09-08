Ankara’da Kritik Zirve: Bakan Fidan, ABD'li Temsilciler ve Özel Temsilciyle Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslar yürütmek üzere başkente gelen üst düzey ABD heyetini kabul etti.

Görüşmeye, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda kritik bir görev olan Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Temsilciler Meclisi'nin önemli aktörlerinden Daniel Issa katılım sağladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, basına kapalı gerçekleştirilen stratejik zirvenin ana gündem maddesini sınır ötesindeki son gelişmeler oluşturdu.

Kaynak: AA