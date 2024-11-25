Ankara'da Korkutan Yangın

Ankara'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Ankara'da Korkutan Yangın

Ankara'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Akçakale Sokak'ta Siteler Sanayi bölgesindeki bir iş yerinin çatısında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yoldan geçen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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