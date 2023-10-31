Ankara'da korkutan patlama sesi!

Ankara'da gece saatlerinde pek çok bölgeden duyulan bir patlama meydana geldi. Emniyet, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ankara'da korkutan patlama sesi!

Ankara'nın birçok bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesi, halkı endişelendirirken Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruda patlama sesine ilişkin açıklama yapıldı.

Duyuruda "Tandoğan - Yüksek Hızlı Tren Garı çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılmıştır. Yapılan incelemede paketin boş olduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ankara'da korkutan patlama sesi! - Resim : 1

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