Ankara'da Korkutan Deprem

AFAD, Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 17:49'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 17:49'da yaşanan depremin merkez üssü Haymana olarak ölçülürken, derinliği ise 7,74 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçerken, derinliğini 5.0 kilometre olarak ölçtü.

