Ankara'da Korkutan Deprem
AFAD, Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise saat 17:49'da yaşanan depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 17:49'da yaşanan depremin merkez üssü Haymana olarak ölçülürken, derinliği ise 7,74 kilometre olarak belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 12, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Haymana (Ankara)
Tarih:2026-03-12
Saat:17:49:10 TSİ
Enlem:39.03556 N
Boylam:32.55833 E
Derinlik:7.74 km
Detay:https://t.co/vrJmGfKXXs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçerken, derinliğini 5.0 kilometre olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 12, 2026
SAATLI-HAYMANA (ANKARA) https://t.co/4IEti5sXUT
12.03.2026, 17:49:09 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
