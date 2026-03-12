Ankara'da Korkutan Deprem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, Ankara'nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 17:49'da yaşanan depremin merkez üssü Haymana olarak ölçülürken, derinliği ise 7,74 kilometre olarak belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak geçerken, derinliğini 5.0 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Haber Merkezi