Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'nın Bala ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saat 19.04'te Ankara'nın Bala ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.7 Mw olarak belirlenirken, deprem yerin 14,98 km derinliğinde gerçekleşti.