Ankara'da Korkunç Olay! Karı Koca Evde Ölü Bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Ali Osman Er (55) ve Medine Er (60) çiftinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve müdahale etti. Cam kırılarak girilen evin yatak odasında çiftin cansız bedenleri bulundu.

Ankara'da Korkunç Olay! Karı Koca Evde Ölü Bulundu

Ankara'da, edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ali Osman Er (55) ve eşi Medine Er'den (60), haber alamayan komşuları durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi binanın 3. katındaki evin camını kırarak içeri girdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Evlerinin yatak odasında çiftin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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