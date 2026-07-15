Ankara'da Kontrolden Çıkan Otobüs İş yerine Daldı: 7 Kişi Yaralandı

Ankara Mamak'ta otobüs sürücünün kontrolünden çıkarak iş yerine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Kaza sonucu ise 4 araçta hasar oluştu.

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Ankara'nın Mamak ilçesinde seyir halindeki otobüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği EGO otobüsü, yol kenarındaki telefon trafosuna çarpıp, ardından bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 kişi yaralanırken, çarpmanın etkisiyle hasar gören 4 araç kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

'ŞOFÖR KENDİNE DEĞİLDİ'

Otobüsün hızlı olduğunu aktaran Ali Yağlı, "İş yerinden çıkıp, arabaya binerken bir ses duydum. Kafamı çevirdiğinde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Her şey bir anda oldu. İnsanlar olay yerine akın akın koştu, bağrışmalar, çığlıklar oldu. Otobüs insanları altına aldı diye çok korktum ama Allah'a çok şükür ölümüz yok, yaralılar var. Otobüs hızlıydı. Söylentilere göre şoför kalp krizi geçirdi diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

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Trafik kazası Ankara
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