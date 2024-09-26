Ankara'da Kar Maskeli Saldırganlar Dehşet Saçtı! Emlakçıya Kurşun Yağdırdılar

Ankara'da kar maskeli iki şahıs, emlakçı Çağrı Uzun'a silahlı saldırıda bulundu. Uzun yaralanırken, saldırganlar olay yerinden motosikletle kaçtı.

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Ankara'nın Altındağ ilçesinde Karapürçek Mahallesi Şehit Savaş Batu Caddesi’ndeki bir emlak ofisinde 17 Eylül günü saat 19.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİLER

Emlakçı Çağrı Uzun, iş yerinde yalnızken motosikletle gelen yüzleri maskeli 2 kişi, silahlı saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırganlardan biri tabanca ile Çağrı Uzun'u hedef alarak defalarca ateş etti.

Uzun, dükkanın arkasında bulunan bölüme geçmek isterken bacağından vuruldu. Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çağrı Uzun sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, hastaneden taburcu edilen Uzun'un tedavisine evinde devam edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

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