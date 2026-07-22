Ankara'da Kadın Şiddet Görüntüsü İnfial Yarattı: Bakanlık Harekete Geçti

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Ankara'da bir kadının eşi tarafından ağır şekilde darbedildiğine ilişkin görüntülerin kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, il müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde harekete geçtiği belirtildi.

DESTEK SAĞLANACAK

Açıklamada, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından mağdur kadına uzman ekipler tarafından psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulacağı, ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet mekanizmalarının da devreye alınacağı ifade edildi.

Bakanlık, 'şiddete sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca, açılacak davaya müdahil olunacağı ve failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takip edileceği kaydedildi.