Ankara'da Kaçak Denetime Şafak Baskını

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp, alışveriş merkezinde denetim yapan F.A. ve yanındaki 5 kişi, gözaltına alındı.

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Sanal medyada paylaşılan görüntülerde, kendini, 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan F.A.'nın alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüldü.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. F.A. hakkında, 'Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi' suçundan gözaltı kararı ile arama ve el koyma işlemlerine yönelik talimat verildi.

F.A. ile birlikte görüntülerde yanında bulunan E.V., S.A.A., M.G., E.V. ve Y.Y. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA

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