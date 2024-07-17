Ankara'da İsyan Ettiren Olay! Maganda Kurşunu Uyuyan Bebeğin Yanına İsabet Etti
Ankara'da maganda kurşunu neredeyse bir bebeğin canını alıyordu. Uyuduğu sırada yanına yorgun mermi düşen bebeğin ailesi, kurşunun kına eğlencesinde havaya ateş eden muhtarın silahından çıktığını iddia etti.
Ankara’da Kahramankazan ilçesinde bulunan bir evin çatı katında uyuyan bebeğin yanına mermi çekirdeği düştü.
Uyuyan bebeklerinin yakınında mermi çekirdeği ve tavanda da delik gören aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUHTAR SORUMLU TUTULDU
Bebeğin ailesi ise, mahalle muhtarının olayın yaşandığı sıralarda sosyal medya hesabından bir kına eğlencesinde havaya ateş açtığı videosunu gördü. Silahtan çıkan kurşunun muhtara ait olduğunu iddia eden çift, muhtardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerince incelemelerin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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