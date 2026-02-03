Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

SURİYE UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA

Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA