Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.

Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında, göçük oldu. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

SURİYE UYRUKLU İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Suriye uyruklu işçi Abdullah Ahmed El Selim'in cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara'da İnşaatta Göçük! Can Kaybı Var - Resim : 1

ŞANTİYE ŞEFİ GÖZALTINA

Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Güngören'deki Dehşetin Altından 'Baba Cinayeti' Çıktı: 16 Yaşındaki Kızının Kan Donduran İtirafı Güngören'deki Dehşetin Altından 'Baba Cinayeti' Çıktı: 16 Yaşındaki Kızının Kan Donduran İtirafı
Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledilmişti: Özlem Arslan Cinayetinde Kan Donduran Görüntüler Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledilmişti: Özlem Arslan Cinayetinde Kan Donduran Görüntüler
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Bahçeli'den Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı Çok Çarpıcı 'Öcalan' ve 'Demirtaş' Mesajı
TÜİK Ocak Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Yılın İlk Enflasyonu Açıklandı
Ev Sahibi ve Kiracıların Beklediği Rakam Açıklandı: Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu Şubat Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı