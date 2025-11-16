Ankara'da Gece Kulüplerine Operasyon! 4 İş Yeri Mühürlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri ile Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Yapılan incelemelerde, bazı kadınların internet üzerinden tanıştıkları erkekleri “aşk vaadi” ile dolandırdığı, elde edilen paranın bir kısmının ise gece kulüplerine verildiği tespit edildi.

Operasyonda “Baltuzağı” ve “Balkız” olarak bilinen kadınların sık sık mekan değiştirdiği ve bu kişilerle görüşen erkeklerin izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

Kaynak: DHA