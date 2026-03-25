Ankara'da FETÖ Operasyonu! 9 Kişi Gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. ByLock kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen" 9 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; örgütsel çeşitli faaliyetlerde bulunan ve örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüphelinin Ankara merkezli 2 ilde, 25 Mart 2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

10 Siyasi Partinin Mali Denetimi Tamamlandı 10 Siyasi Partinin Mali Denetimi Tamamlandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar Savaşta Sona mı Geliniyor? Üst Üste Açıklamalar
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı: Dikkat Çeken İzzet Yıldızhan Detayı Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Kaçırma Planı Ortaya Çıktı
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Telefonu