Ankara'da Eğitim Helikopteri Düştü: Yaralılardan Acı Haber Geldi

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Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan kazada Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu’na acil şifalar temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan bir eğitim helikopterinde bulunan Pilot Emekli Albay Yasaözden Bakkal’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhuma Yüce Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.… — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 22, 2026

EĞİTİM HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Ankara Temelli’de R44 tipi bir eğitim helikopteri henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tarlaya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 kişinin yaralandığı öğrenilen kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olaya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazayla ilgili Ankara Valiliği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 10.02’de, Sincan ilçemize bağlı Temelli Mahallesi sınırları içerisinde TUSAŞ’a ait R-44 tipi eğitim helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. İlk belirlemelere göre helikopterde bulunan iki personel kazadan yaralı olarak kurtarılmıştır. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinden sonra bir yaralı ambulansla diğer yaralı ise ambulans helikopterle hastaneye sevk edilmiştir. Olayın ardından bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak olay yeri emniyet altına alınmıştır. Kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme ve araştırma çalışmaları ilgili kurumlarca sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: DHA-İHA