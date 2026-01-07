Ankara'da Düşen Libya Uçağı İle İlgili Flaş Gelişme! İncelemeler O Ülkede Yapılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyeti taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi jet, 23 Aralık’ta Tripoli’ye gitmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Kesikkavak Köyü’nün güneyinde düşen uçakta bulunan Orgeneral El Haddad ile birlikte toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

KAZAYA İLİŞKİN KRİTİK İNCELEME YURT DIŞINDA YAPILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Karakutu ve ses kayıt cihazları hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere’de bu işlemin yapılması kararı alındı" dedi.

HEYET ANKARA’YA RESMİ DAVET ÜZERİNE GELMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM’de kabul edilmesinin ardından, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El Haddad, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun resmî davetlisi olarak Ankara’ya gelmişti.

ÜST DÜZEY ASKERİ TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Ankara’daki temaslar kapsamında yapılan heyetler arası görüşmelere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel de katılmıştı.

Ayrıca Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orgeneral El Haddad’ı kabul etmiş; görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Orgeneral Metin Tokel de hazır bulunmuştu.

Kaynak: DHA