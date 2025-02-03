Dehşet Anları Kamerada: Hem Kadına Hem Köpeğe Saldırdı

Kadına ve hayvanlara şiddet dur durak bilmiyor. Ankara'da bir şahıs kadını zorla arabaya bindirmeye çalışırken, kadını korumaya çalışan köpeği de defalarca tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasın yansırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, köpeğin ise kaybolduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'nın Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde bir otomobilden inen şahıs, bir kadına ve yanındaki köpeğine saldırdı. Cadde ortasında yerde duran kadını zorla otomobile bindiren şahıs, ardından köpeği tekmelemeye başladı.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI, KÖPEK KAYIP

Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen kadını tekrar darp etmeye başladı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçtığı esnada kadın ezilme tehlikesi yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, köpeğinin ise kaybolduğu öğrenildi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı A.A., Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından tespit edilip, yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

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