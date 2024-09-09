Ankara'da Damat Dehşeti: Kayınpederini Bıçaklayarak Katletti

Ankara'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken, bıçaklanan adam hayatını kaybetti.

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Ankara'da Damat Dehşeti: Kayınpederini Bıçaklayarak Katletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Süvari Mahallesi 1910 Sokak'ta Y.E. isimli şüpheli, kayınpederi Cemil Cesur ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Y.E, kayınpederini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Cemil Cesur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Y.E., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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