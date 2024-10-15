Ankara'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Başladı! Mansur Yavaş’tan Başkentlilere Çağrı

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklara başlandı. Hazırlıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı, 'En Büyük Bayram' diyerek bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin yıl dönümü için, bu yıl da çok büyük bir coşku içindeyiz" dedi.

Ankaralılara Cumhuriyet temalı fotoğraflarını göndermeleri için çağrıda bulunan Yavaş, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük armağanı, “En Büyük Bayram” diyerek bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizin yıl dönümü için, bu yıl da çok büyük bir coşku içindeyiz. Cumhuriyetin değerlerini, asırlık kazanımlarını sizin “En Büyük Bayram”ınızı anlatan “Cumhuriyet ve Sen” temalı fotoğraflarınızı bizlerle paylaşın, hazırlayacağımız “Hayatımız Cumhuriyet” fotoğraf sergisi ve dijital medya filminde gelin hep birlikte olalım."

Öte yandan Yavaş, paylaşımında Cumhuriyet Bayramı’nın önemini anlattığı ifadelerinin bulunduğu bir videoya yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem