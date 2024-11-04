Ankara'da Can Pazarı! İşçileri Taşıyan Servisler Çarpıştı; Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsü çarpıştı. Kazada 1’i ağır 21 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Ankara Çubuk Yenice Mahallesi kavşağında saat 19.00 sıralarında fabrika işçilerini taşıyan Selami A. yönetimindeki servis minibüsü ile aynı yönde giden Ali M. idaresindeki işçileri taşıyan bir başka servis minibüsü ile çarpıştı.
21 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Ankara'da ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Toplamda 21 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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