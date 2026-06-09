Ankara'da Büyük Seferberlik! 100'lerce Kişi Kayıp Fatmanur'u Arıyor
Ankara Beypazarı ilçesinde okuldan eve dönmeyen lise öğrencisi 17 yaşındaki Fatmanur Akgün için arama çalışması başlatıldı. 120 kişilik ekibin katıldığı çalışmalarda, Fatmanur'un kullandığı elektrikli bisiklet, çanta ve ayakkabısı bulunurken, kendisinden henüz bir haber alınamadı.
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Beypazarı Hatice Cemil Ercan Fen Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, dün sabah elektrikli bisikletle gittiği okuldan eve dönmedi. En son matematik sınavına giren Akgün, saat 10.33’te okulun güvenlik kamerası kaydında görüldü.
EŞYALARI İNÖZÜ VADİSİ'NDEN ÇIKTI
Ailesinin ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve sağlık ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Akgün’ün elektrikli bisikleti, İnözü Vadisi mevkisinde yol kenarında bulundu. Vadi içerisinde yapılan aramada ise Akgün’ün okul çantası ve ayakkabıları bulundu.
120 KİŞİ SEFERBER OLDU
Ekiplerin gece boyunca süren arama çalışmalarına rağmen Fatmanur Akgün bulunamadı. Bölgede 120 kişilik personel arama köpekleri ile arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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