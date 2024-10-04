Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yapılanmasından dolayı, gelecekte "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollardan araç hatları kapalı olacak.

Bu yeteneği, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümün tamamı parçalanacak.

Kaynak: AA