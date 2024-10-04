Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak

Ankara'da yarın düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Son Güncelleme:
Ankara'da Bu Yollar Yarın Trafiğe Kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yapılanmasından dolayı, gelecekte "Anıttepe Spor Tesisleri ve Anıtpark'ta" düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla saat 10.00'dan itibaren bazı yollardan araç hatları kapalı olacak.

Bu yeteneği, Şehit Göksenin Aytural Şaylan Caddesi'nin Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Spor Park Sokak arasında kalan bölümün tamamı parçalanacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Belediye Duyurdu! Pazar Günü Kapatılacak Belediye Duyurdu! Pazar Günü Kapatılacak
Iğdır’da Ele Geçirildi! 4 Bin 150 Litre Iğdır’da Ele Geçirildi! 4 Bin 150 Litre
İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı İpi Çekildi! Yeni Sezona Taşınan Kanal D Dizisi İçin Final Kararı
Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor Türkiye'nin En Sakin 3 İlçesi; Valizini Kapan Arkasına Bakmadan Gidiyor