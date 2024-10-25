Ankara'da Bir Kedi Kafası ve Ön Patileri Kesilerek Katledildi

Ankara Çankaya’da bir kedi kafası ve ön patileri kesilerek katledildi. HAYKONFED İkinci Başkanı Haydar Özkan, Ankara Valiliği'ni 'gereğini yapmaya' çağırdı.

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Ankara'da Bir Kedi Kafası ve Ön Patileri Kesilerek Katledildi

Gebze Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Kırklareli Belediyesi'ne bağlı barınaklarda kedi ve köpeklere yönelik katliamlara bir yenisi daha eklendi. Son haber ise Ankara'dan geldi. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İkinci Başkanı olan Haydar Özkan, sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüyle, kafası ve ön patileri kesilerek katledildiğini duyurdu.

Özkan, köpek ve kedileri işkence ile öldürdükleri videolar ile gündemde olan C31K'yı (Cehennemin 31. Katı) işaret ederek Ankara Valiliği'ni 'inceleme başlatılarak gereğini yapmaya' çağırdı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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