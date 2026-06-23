Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: Ölü ve Yaralılar Var
Ankara'da EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
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Kaza Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi.
1 ÖLÜ 9 YARALI
İddialara göre EGO'ya ait yolcu otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı. Olay yerine pek çok polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin ise inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
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