Kazayı Geç Fark Edince Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Ankara’da belediye otobüsü, önünde üç haberin karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark edince ani fren yaparak devrildi. Kazada 5 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kazayı Geç Fark Edince Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağcı Caddesi'nde öğlen saatlerinde EGO otobüsü şoförü M.K., önünde üç aracın karıştığı maddi hasarlı kazayı geç fark edince ani fren yaparak, yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı. Kontrolden çıkan Man marka otobüs, savrularak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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