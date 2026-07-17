Ankara'da Belediye Kamyonu Kazaya Karıştı, 2 İşçi Öldü

Ankara Keçiören'de hafriyat kamyonları çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda yangın çıkarken, kazayla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, kaza sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Keçiören ilçesinde inşaat sahasında hafriyat kamyonlarının çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.

Açıklamada, "Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Ahbap Kurucusu Savcılıkta Para Trafiğini Tek Tek Anlattı: Oklar Haluk Levent'e Çevrildi Ahbap Kurucusu Savcılıkta Para Trafiğini Tek Tek Anlattı: Oklar Haluk Levent'e Çevrildi
Mehmet Akif Ersoy'un Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Mehmet Akif Ersoy İçin Hesap Vakti, Tarih Belli Oldu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme
Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 19 Kişilik Listede Galatasaray ve Beşiktaş'tan da İsimler Var Futbolda Yasa Dışı Bahis Operasyonu
CHP Kurultay Davasında Kritik Eşik: Dosya 56 Gün Sonra Yargıtay’da! 'Mutlak Butlan' Dosyası 56 Gün Sonra Yargıtay’da
Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar Özel Okulları İlgilendiren Karar: Danıştay Son Noktayı Koydu! Artık Yapamayacaklar
Ahbap Soruşturmasında Kritik Viraj: Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı Noterde Yakalanan Sır İsim Tutuklandı