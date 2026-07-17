Ankara'da Belediye Kamyonu Kazaya Karıştı, 2 İşçi Öldü
Ankara Keçiören'de hafriyat kamyonları çarpıştı. Kaza sonucu araçlarda yangın çıkarken, kazayla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş, kaza sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde inşaat sahasında hafriyat kamyonlarının çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Meydana gelen kazayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi.
Açıklamada, "Bugün Bağlum’da yürütülen yol açma çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan kazada 2 çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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