Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Başkent Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ankara'da beklenen kar yağışı başladı

Kurak geçen günlerin ardından yağmur ve kar yurdu etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray ve Karaman için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kar yağışı beklendiğini duyurup ayrıntıları paylaştı. Ökten "10 günlük toplamda beklenen Kar örtüsü miktarı artıyor. Değerler cm cinsinden. Ve bu ilk atak. Ardından bir atak daha geliyor..." dedi.

Ökten, "Kar haritasında İstanbul'a takılmayın. İstanbul'u adım adım artırıyor. Her güncelleme artacak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıldan kar görüntüsü paylaşıp "İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var." diyerek bugünü yorumlayan Ökten, "Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir." diye konuştu.

İSTANBUL KARA 'MERHABA' DIYECEK

Ökten, "İstanbul Pazartesi sabahı yağışı yakalarsa, ki hafif bir yağış yakalayacak gibi görünüyor, şehir içinde ilk kar yağışına merhaba diyecek. Seyirlik bir kar. Beklenti düşük olmalı" ifadesini kullandı. İstanbul'da hafta sonu itibariyle sağanak yağış bekleniyor.

Ökten, "(Cuma) gecesi Ankara için çok güzel olacak. Ankaralı karseverler saleplerini hazırlasın." demişti. Ankara'da beklenen kar yağışı başladı. Ankara'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden almalar! Güncel 28 Ocak 2023 07:11
Holokost, Türk Schindler’leri ve Selahattin Ülkümen Güncel 28 Ocak 2023 00:05
28 Kânunisaniyi, Mustafa Suphileri Unutma! Güncel 27 Ocak 2023 23:57
18 milletvekili hakkında 26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de Güncel 27 Ocak 2023 19:40
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde! Uzmanlar 'İstanbul'a geliyor' diyerek uyardı: 6 saat kar yağacak, 5 atom bombası gücünde!
Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi: 'Ortalık karışık, vaziyet alın' Oğuzhan Uğur ve Cüneyt Özdemir'in seçim atışmasına Dilara Gönder de girdi
Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu! Doğuştan şanslı 3 burç belli oldu!
İslam Memiş'ten 'altın zamanı' uyarısı: 15 Şubat'ı bekleyin İslam Memiş'ten 'altın zamanı' uyarısı: 15 Şubat'ı bekleyin
Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu Altın orana göre analiz edildi: 'Dünyanın en yakışıklı erkekleri' belli oldu