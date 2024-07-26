Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetmişti: Belediyeden Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili, olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Ankara'da Asansör Boşluğuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetmişti: Belediyeden Açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 23 Temmuz'da Sincan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğunun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin, olaya müdahale eden itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binada 23 Temmuz'da meydana gelen "asansörde mahsur kalma" vakasında itfaiye ekiplerince yapılan kurtarma çalışmaları esnasında 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerek savcılık makamınca gerekse Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgili makamlarınca olaya müdahale eden personeller hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Devam eden hukuki süreçler ve açılan soruşturmalar neticesinde ilgili makamlarca üzücü olaydaki sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesinde olduğunun tespiti halinde ise tüm yasal işlemlerin hassasiyetle takip edileceğini ve uygulanacağını bildiririz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Ankara’nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da bir sitede meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Beren Su Bolat, bir arkadaşıyla birlikte başka bir apartmanda yaşayan arkadaşını ziyaret etmek istedi. Ancak apartmanın asansöründe mahsur kalan Bolat, durumu yakınlarına bildirdi.

Mahsur kalan çocukları kurtarmak için itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Asansör 5. ve 6. kat arasında arızalanmıştı. İtfaiye ekipleri, asansörden çocukları çıkarmaya çalışırken Bolat, bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek zemine çakıldı.

Kaynak: AA

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