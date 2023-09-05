Ankara ve İstanbul'da da bekleniyor: Meteoroloji'den 29 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (MGM) yapılan değerlendirmelere göre aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’nin bulunduğu 29 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca bu illerden ikisi için sarı, biri için sarı ve turuncu, bir il için ise turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı.
Kavurucu Ağustos ayının ardından sağanak yağışların yurdun birçok noktasında etkisini hissettirmeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uyarı geldi. 5 Eylül Salı gününün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir’in arasında olduğu 29 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca yağış beklenen illerden 4’ü için uyarı yapıldı. Muğla için sarı ve turuncu kodlu uyarı, Edirne için sarı, Kırklareli için turuncu, Tekirdağ için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı.
YAĞIŞ BEKLENEN İLLERDE BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Gök gürültülü sağanak yağış beklenen illerde en yüksek hava sıcaklığı şöyle olacak:
İstanbul: 29
Kocaeli: 28
Yalova: 27
Bursa: 30
Bilecik: 29
Balıkesir: 30
Eskişehir: 27
Düzce: 30