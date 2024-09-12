Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar
Yatırımcılar son dönemde Ankara ve İstanbul yerine Eskişehir'de yatırımlara yönelmeye başladılar.
Bu eğilimle birlikte şehre akın akın arsa alımları gerçekleşiyor. Eskişehir'in stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ve dinamik iş ortamı, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Eskişehir, sanayi, eğitim ve teknoloji gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahip. Ayrıca şehir, üniversiteleriyle genç ve nitelikli bir iş gücüne de sahip. Bu faktörler, yatırımcıları Eskişehir'de yeni fırsatlar aramaya yönlendiriyor.
Özellikle gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik, şehrin geleceğine duyulan güveni de yansıtıyor. Yatırımcılar, Eskişehir'de konut, ticari alan ve endüstriyel arsalar gibi çeşitli gayrimenkul projelerine odaklanarak portföylerini genişletme fırsatı buluyorlar.
Eskişehir'in ekonomik potansiyeli ve yatırımcılara sunduğu avantajlar göz önüne alındığında, şehrin gelecekte de yatırım için önemli bir merkez olmaya devam edeceği öngörülebilir. Bu doğrultuda, yatırımcıların Eskişehir'e olan ilgisi ve şehirdeki yatırım faaliyetlerinin artması beklenmektedir.
Eskişehir hakkında kısa bilgi;
Eskişehir, Türkiye'nin Eskişehir ilinin merkezi olan şehirdir. 1993 yılında çıkarılan kanunla Büyükşehir Belediyesi olmuştur. Ortasından Porsuk Çayı geçen şehir, Avrupai tarzdadır.