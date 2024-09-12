Ankara ve İstanbul yerine o ile yatırıma başladılar. Akın akın arsa alıyorlar

Bu eğilimle birlikte şehre akın akın arsa alımları gerçekleşiyor. Eskişehir'in stratejik konumu, gelişmiş altyapısı ve dinamik iş ortamı, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Eskişehir, sanayi, eğitim ve teknoloji gibi birçok alanda önemli bir potansiyele sahip. Ayrıca şehir, üniversiteleriyle genç ve nitelikli bir iş gücüne de sahip. Bu faktörler, yatırımcıları Eskişehir'de yeni fırsatlar aramaya yönlendiriyor.