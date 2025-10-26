Ankara Valiliği'nden 'Yüksek Ses' Uyarısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na SOLOTÜRK'ün hazırlık için yapacağı uçuşlar sırasında oluşabilecek yüksek sese karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceği belirtildi.

Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.

DUYURU



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri Kapsamında Ankara’da Aşağıdaki Programa Göre SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları Yapılacaktır.



Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle… pic.twitter.com/UKXcpyuRJw — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 26, 2025

