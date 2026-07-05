Ankara Valiliği'nden Vatandaşlara 'NATO' Uyarısı

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın bugün ve yarın NATO Zirvesi kapsamında yapacağı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle 'ses' uyarısı yaptı.

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Ankara Valiliği'nden Vatandaşlara 'NATO' Uyarısı
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Ankara Valiliği, NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek uçak gösterisi öncesi vatandaşlara yönelik olarak bir uyarı mesajı yayımladı.

UÇAK GÖSTERİSİ UYARISI

Valiliğin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibi tarafından, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında planlanan gösteri uçuşu; 5 Temmuz 2026 Pazar günü (son prova uçuşu), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü (gösteri uçuşu), 15.15-15.30 saatleri arasında Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu uçuşlar planlı faaliyetler kapsamında icra edilecek olup, oluşabilecek uçak sesi ve hava trafiği nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir tedirginlik yaşamamaları amacıyla konu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Kaynak: DHA

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