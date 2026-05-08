Ankara Valiliği'nden 'Ses Hızı' Duyurusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi