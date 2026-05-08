Ankara Valiliği'nden 'Ses Hızı' Duyurusu

Ankara Valiliği, saat 13.00-17.00 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurusu yaptı.

Son Güncelleme:
Ankara Valiliği'nden 'Ses Hızı' Duyurusu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında 'ses hızının üzerine' çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
AK Parti’de Kamp Hazırlığı Başladı! Gündemde Kritik Başlıklar Var AK Parti’de Kamp Hazırlığı Başladı! Gündemde Kritik Başlıklar Var
ÇOK OKUNANLAR
İBB'ye Yeni Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon
İran'dan ABD Ateşkesi İhlal Etti İddiası: Bölgeden Patlama Sesleri Geliyor 'ABD Ateşkesi İhlal Etti'
Burdur'da Kübra'yı Vahşice Öldüren 2 Şüpheli Tutuklandı Burdur'daki Vahşi Cinayette 2 Tutuklama
Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler Şişli’deki Kan Donduran Cinayette Tüyler Ürperten Detaylar: Cesetleri Parçalayıp Yemeğe Gitmişler
İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu İstanbul'daki Finalin Adı Belli Oldu