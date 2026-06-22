Ankara Valiliği’nden NATO Zirvesi Kararı: Toplantı ve Gösterilere Yasak

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2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin 7–8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek olması nedeniyle Ankara’da geniş kapsamlı güvenlik ve etkinlik kısıtlamaları devreye alındı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 28 Haziran 00.00 ile 10 Temmuz 23.59 arasında kent genelinde açık ve kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, oturma eylemi, açlık grevi, protesto ve stant açma gibi tüm etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

DRONE UÇURMAK DA YASAK

Karar kapsamında ayrıca zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve geçiş güzergâhları başta olmak üzere belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyecek. Valilik, aynı tarihler arasında yalnızca izin verilen uçuşlar dışında tüm insansız hava aracı (drone vb.) faaliyetlerinin de yasaklandığını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi