Ankara Valiliği, Haymana ve Polatlı İlçeleri İçin Sel ve Su Baskını Uyarısı Yaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre saat 17.00'ye kadar Ankara'nın güneybatı kesimlerinde özellikle Haymana ve Polatlı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: İHA